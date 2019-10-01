Словенская авиакомпания Adria Airways объявила о банкротстве

Это уже третье банкротство европейских авиакомпаний за последние недели.

Словенская авиакомпания Adria Airways объявила о банкротстве
архивное фото
Фото: avianews.com

Словенская авиакомпания Adria Airways 30 сентября объявила о банкротстве и отменила все запланированные рейсы.

Об этом говорится на сайте компании.

Правительство Словении в понедельник исключило возможность спасения авиакомпании, поскольку финансовое положение Adria оказалось хуже, чем ожидалось, и банкротство рассматривалось как единственное средство. Поэтому авиационный департамент Словении объявил, что отозвал лицензию у Adria.

Это уже третье банкротство европейских авиакомпаний за последние недели. В начале сентября из-за финансовых трудностей полностью остановила полеты французская авиакомпания Aigle Azur, которая в том числе выполняла рейс Киев-Париж.

23 сентября обанкротился крупный британский туроператор Thomas Cook, что привело к прекращению полетов одноименной авиакомпании.

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