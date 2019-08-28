В Карпатах произошло ДТП с маршруткой, пострадали десять человек
Транспортные средства столкнулись в поселке Ясиня возле Говерлы.
Около 7 часов утра 28 августа в карпатском поселке Ясиня столкнулись легковой автомобиль Skoda Superb и рейсовый автобус "Эталон", где ехали 25 человек (по другим данным - около 15).
Об этом сообщили местная полиция и облуправление ГосЧС.
Авария произошло на дороге Мукачево - Рогатин возле АЗС в Ясине. В результате удара автобус перевернулся, а автомобиль съехал в кювет и врезался в забор.
По предварительным данным, вина лежит на 21-летнем водителе Skoda, который не справился с управлением и выехала на встречную полосу.
После аварии в больницу госпитализировали шестерых пассажиров автобуса и пассажирку легковой машины. Позже в районную больницу обратились еще трое пассажиров автобуса.
По факту ДТП начато производство по ст.286 Уголовного кодекса.
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