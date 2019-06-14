Суд Барышевки постановил заморозить лицензию авиакомпании SkyUp

Решение обжаловано и не влияет на ее деятельность.

?Суд Барышевки постановил заморозить лицензию авиакомпании SkyUp
Фото: facebook/LvivAirport

Барышевский суд Киева 24 мая постановил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров авиатранспортом.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Основанием для принятия определения о приостановке лицензии, по данным SkyUp Airlines, стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и не был ее клиентом.

"Учитывая абсурдность и неправомерность действий суда, данное определение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде 05.06.2019 года. Суд данной инстанции не имел права выносить определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", - заявили в авиакомпании.

SkyUp утверждает, что решение суда не влияет на хозяйственную деятельность компании, а "является лишь следствием недобросовестной конкуренции".

Рейсы выполняются согласно заявленному расписанию.

Напомним, что в начале июня Госавиаслужба приостановила право на полеты другой авиакомпании YanAir.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Украине произошло первое смертельное ДТП с участием TeslaВ Украине произошло первое смертельное ДТП с участием Tesla
В Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погибВ Нью-Йорке вертолет врезался в небоскреб, пилот погиб
Полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в КонотопеПолицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Конотопе
"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12
В Киеве самолет совершил аварийную посадку на водуВ Киеве самолет совершил аварийную посадку на воду
Блок рекламы


Похожие новости
Суд запретил роSSийской авиакомпании эксплуатацию самолетов "Руслан"Суд запретил роSSийской авиакомпании эксплуатацию самолетов "Руслан"
SkyUp запустила рейс из Одессы в КутаисиSkyUp запустила рейс из Одессы в Кутаиси
SkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний периодSkyUp запустила регулярные рейсы из Харькова в Одессу на летний период
Лоукосты SkyUp начали летать в Барселону из трех украинских городовЛоукосты SkyUp начали летать в Барселону из трех украинских городов
Лоукосты YanAir будут летать в Швецию, Ирак и Германию, а SkyUp - во ФранциюЛоукосты YanAir будут летать в Швецию, Ирак и Германию, а SkyUp - во Францию
Совладелица одной из крупнейших в РФ авиакомпании погибла в авиакатастрофе в ГерманииСовладелица одной из крупнейших в РФ авиакомпании погибла в авиакатастрофе в Германии
Суд постановил вернуть старый тариф за проезд в ХарьковеСуд постановил вернуть старый тариф за проезд в Харькове
SkyUp запустил продажи билетов от 30 евро на первые международные рейсыSkyUp запустил продажи билетов от 30 евро на первые международные рейсы
Авиакомпания SkyUp получила право летать в ЕвропуАвиакомпания SkyUp получила право летать в Европу
SkyUp отложила начало регулярных рейсовSkyUp отложила начало регулярных рейсов
Последние новости
Подгружаем последние новости