"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком на дороге М-12

За полтора года китайцы выполнили только 1% работ.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

"Укравтодор" разорвал контракт с китайским подрядчиком Xinjiang Communications Construction Group Co Ltd, который должен был отремонтировать дорогу М-12 от с. Голосков (Хмельницкая область) до границы Хмельницкой и Винницкой областей (291-332 км).

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

Договор стоимостью 38,49 млн долларов был подписан 10 октября 2017 года, но к июню 2019 года смогла выполнить только 1% работ, хотя должна была выполнить 70%. Более того, за полтора года вверенный китайцам участок был доведен до аварийного состояния. Заделывать ямы теперь будут усилиями Хмельницкому облавтодору.

Проект финансируется за кредитные средства Всемирного банка и реализуется на условиях FIDIC с привлечением независимого инженера-консультанта, который осуществляет управление и контроль за выполнением работ. 17 апреля Решение о расторжении контракта согласованы со Всемирным банком.

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Это уже второй контракт, который провалила китайская Xinjiang. В декабре 2018 года был расторгнут договор стоимостью 57,3 млн долларов на капремонт автомобильной дороги М-03 на линейных участках от Лубен до Полтавы (210-333 км)/

Компания Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. контролируется и регулируется Государственной комиссией по надзору и управлению активами Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР. Компания специализируется на развитии транспортной инфраструктуры, проектировании, строительстве и эксплуатации дорог и мостов, тоннельных работах.


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