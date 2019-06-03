Cadillac выкатил два заряженных седана.

Cadillac, анонсировав в 2014 году переход на новую систему индексов, за пять лет представил с ней только два седана. Первый, CT6, появился в 2015-м, и его уже готовы «похоронить». Второй, CT5, рассекретили меньше двух месяцев назад. И вот – сразу две новинки в четырехдверных кузовах.

Cadillac выкатил два заряженных седана.

Cadillac CT5-V может быть с задним или полным приводом. Ему положены адаптивные амортизаторы и задний блокируемый дифференциал с электронным управлением. В блоке ездовых настроек есть персонализируемый режим V-Mode. Автомат – на десять передач, тормоза – от Brembo.

Cadillac выкатил два заряженных седана.

«Шестерка» объемом три литра оснащена двойным наддувом и развивает 360 л.с. и 542 Н*м момента. Несмотря на задиристый характер, мотор научен отключать цилиндры под малой нагрузкой. О динамических качествах CT5-V «Кадиллак» пока умалчивает. Что интересно: для обычного CT5 наряду с 240-сильной «турбочетверкой» заявлен тот же двигатель 3.0 V6, который лишь на 20 сил слабее, чем у V-версии.

Cadillac выкатил два заряженных седана.

Cadillac CT4-V премьера несколько неожиданная. Дело в том, что обычную «четверку» еще не представляли: показ начался сразу с заряженной модификации. Машина пришла на смену компактному седану Cadillac ATS. Она базируется на заднеприводной архитектуре Alpha 2 с полным приводом в качестве опции. Подвеска – МакФерсон спереди и пятирычажка сзади. Такая же схема у старшей модели CT5.

Cadillac выкатил два заряженных седана.

Заряженный CT4, как и CT5-V, бывает с задними или всеми ведущими колесами. В первом случае на автомобиле стоят адаптивные амортизаторы, во втором – обычные, настройками жесткости которых водитель управлять не может. Шины у «четверки» на дюйм меньше, чем стоят на «пятерке»: 18 дюймов против 19-ти.

Cadillac выкатил два заряженных седана.

С турбированной «четверки» объемом 2,7 литра инженеры сняли 324 л.с. и 500 Н*м. В автомате десять передач, на задней оси стоит механический дифференциал повышенного трения. О динамике тоже пока можно только догадываться. Cadillac сохраняет интригу и раскрывает подробности о машинах постепенно.

Cadillac выкатил два заряженных седана.
Cadillac выкатил два заряженных седана

Один из них построен на базе уже рассекреченной модели CT5, второй же – абсолютная новинка с индексом CT4.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Cadillac.


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