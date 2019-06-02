В Венеции круизный лайнер столкнулся с прогулочным теплоходом

Четверо туристов с теплохода получили легкие травмы.

Круизный лайнер потерял управление при заходе в Венецию в воскресенье, 2 июня, и врезался в причал и прогулочный теплоход. Об этом пишет ANSA.

Фото: ansa.it

"Круизный лайнер "Opera" судноплавной компании MSC направлялся к пристани Сан-Базилио и на этапе швартовки врезался кормовой стороной в прогулочный теплоход Michelangelo", - говорится в сообщении.

Два человека получили легкие травмы на теплоходе, еще двое были доставлены в больницу для обследования. Национальности пострадавших туристов неизвестны.

Авария, вероятно, произошла после того, как оборвался трос, используемый для связи круизных судов с буксирами, которые заводят их в городские каналы. Огромный лайнер не мог остановиться из-за сильных течений, направлявших его к пристани.

"Opera", построенная 15 лет назад, зарегистрирована в Панаме и вмещает 2679 пассажиров.

Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести. Несмотря на то, что на Дунае в Будапеште активное движение, подобные аварии случаются крайне редко. Полиция Венгрии арестовала 64-летнего украинского капитана. Уголовное расследование проводится по обвинению в халатности во время движения на воде, которое привело к массовым жертвам.


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