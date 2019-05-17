Рестайлинговый BMW X1 заметили в Китае.

Младшему члену семьи баварских SUV скоро исполнится четыре года: впервые мы его увидели на Франкфуртском моторшоу 2015 года. Рестайлинг у BMW уже готов. Неофициальные снимки машины пошли гулять по сети из Китая.

В Поднебесной обновленный BMW X1 в кузове F48 уже сертифицировали. Судя по полному отсутствию камуфляжа, машина вот-вот пойдет в продажу. У кроссовера увеличились в размерах и срослись между собой «ноздри» классической для бренда радиаторной решетки. Это самая заметная метаморфоза, но не единственная.

Рестайлинговый BMW X1 заметили в Китае.

Попутно изменились бамперы и оптика. Отдельных противотуманных фар больше нет. Профиль BMW X1 виден не лучшим образом, но шильдик Li на корме подсказывает: перед нами стоит удлиненная версия для китайского рынка. Что подправили в салоне, остается пока за кадром.

Местные СМИ сообщают, что моторы на «икс-первом» останутся прежние, но они будут мощнее. По всей вероятности, европейцам посвежевший BMW X1 покажут только будущей осенью во Франкфурте – аккурат на 4-летие нынешней генерации.


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