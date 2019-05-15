У китайской армии появился свой “Черный ястреб”

У китайской армии появился свой “Черный ястреб”

В принадлежащем немецкому исследователю китайских вооружений Twitter-аккаунте Rupprecht_A появились фотографии вертолетов с бортовыми номерами, обозначающими их принадлежность к 161-й десантно-штурмовой бригаде. Из этого специалисты сделали вывод, что первые экземпляры нового вертолета прошли все испытания и начали поступать в войска.

Images of the first two operational Z-20s were posted today with full PLA serial numbers. With the numbers LH953201 & LH953205 they are assigned to the 161st Air Assault Brigade within the CTC. pic.#twitter#.com/61LwEQ9XFE

— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 9 мая 2019 г.

Многоцелевой вертолет Harbin Z-20 или Zhi-20 находится в разработке с 2006 года и совершил свой первый полет в 2013 году. Его взлетная масса оценивается в 10 тонн, а эффективный потолок в 4 километра, однако подробные технические характеристики неизвестны. Ожидается, что Z-20 станет основой семейства боевых машин для всех родов войск, которым необходима тактическая поддержка с воздуха, включая военно-морской флот.

У китайской армии появился свой “Черный ястреб”

Зачастую Z-20 сравнивают с американским UH-60 по ряду причин. Во?первых, несколько экземпляров гражданской модификации «Черного ястреба» (S-70C-2) Народно-освободительная армия Китая использует с 1984 года. А во-вторых, по данным ряда источников, в 2011 году Пакистан пропустил китайских специалистов для обследования места крушения вертолета ВВС США UH-60, разбившегося во время операции по устранению Усамы бен Ладена.

С другой стороны, ряд авторитетных авиационных экспертов отмечает, что китайский «клон», несмотря на внешнее сходство и ряд заимствованных технических решений, значительно отличается. Основной винт используется пятилопастной (у UH-60 четыре лопасти), двигатели установлены собственной разработки, мощностью 2 тысячи лошадиных сил (UH-60 — 1800), а система управления современная, полностью электродистанционная.

У китайской армии появился свой “Черный ястреб”

Из-за того, что чиновники из Поднебесной не афишируют военную мощь страны, информация о вооружении китайской армии скудна и зачастую не отличается высокой точностью. Большая часть сведений поступает благодаря утечкам в местные социальные сети, случайным фото, а также инсайдерской информации от людей, близких к разведывательным структурам стран НАТО.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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