У китайской армии появился свой “Черный ястреб”

В принадлежащем немецкому исследователю китайских вооружений Twitter-аккаунте Rupprecht_A появились фотографии вертолетов с бортовыми номерами, обозначающими их принадлежность к 161-й десантно-штурмовой бригаде. Из этого специалисты сделали вывод, что первые экземпляры нового вертолета прошли все испытания и начали поступать в войска.

Images of the first two operational Z-20s were posted today with full PLA serial numbers. With the numbers LH953201 & LH953205 they are assigned to the 161st Air Assault Brigade within the CTC.

