72-летний француз переплыл Атлантический океан в стальной бочке
Бочка дрейфовала по течениям 122 дня.
Француз Жан-Жак Савин в возрасте 72 лет совершил путешествие через Атлантический океан в стальной бочке. О завершении путешествия он оповестил СМИ емейлом, передает AFP.
"После 122 дней и девяти часов меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем", - написал он.
Свое путешествие он оценивает как успешное.
На данный момент бочка путешественника дрейфует в сторону Флориды, где он планирует закончить путешествие.
Отмечается, что бывший военный вдохновился идеей швейцарца Алена Бомбарда, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке. После этого у Савина возникла идея пересечь океан, дрейфуя по течениям.
Путешествие Жан-Жака Савина началось 26 декабря на острове Эль-Йерро, Канарские острова. Для плавания он использовал бочку длиной в 3 метра и диаметром 2,1 м.
Напомним, в 2017 году французский яхтсмен установил мировой рекорд, переплыв вокруг планеты за 42 дня.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
28.04.2019 07:45