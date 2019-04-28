72-летний француз переплыл Атлантический океан в стальной бочке

Француз Жан-Жак Савин в возрасте 72 лет совершил путешествие через Атлантический океан в стальной бочке. О завершении путешествия он оповестил СМИ емейлом, передает AFP.

"После 122 дней и девяти часов меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем", - написал он.

Свое путешествие он оценивает как успешное.

На данный момент бочка путешественника дрейфует в сторону Флориды, где он планирует закончить путешествие.

Фото: Float Magazin

Отмечается, что бывший военный вдохновился идеей швейцарца Алена Бомбарда, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке. После этого у Савина возникла идея пересечь океан, дрейфуя по течениям.

Путешествие Жан-Жака Савина началось 26 декабря на острове Эль-Йерро, Канарские острова. Для плавания он использовал бочку длиной в 3 метра и диаметром 2,1 м.

Фото: VOA News

Фото: New York Post

Напомним, в 2017 году французский яхтсмен установил мировой рекорд, переплыв вокруг планеты за 42 дня.