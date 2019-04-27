Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке

Зайцева уверена, если бы не Дронов - она бы проскочила.

Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Фото: mediaport.ua

Харьковчанка Елена Зайцева, осужденная на 10 лет за смертельное ДТП с шестью погибшими, в апелляционной жалобе попросила смягчить ей наказание до условного срока.

Об этом сообщила журналистка Татьяна Доцяк в фейсбуке.

"Зайцевой не понятно степень ее вины, и за какие именно действия получила 10 лет. Зайцевой не понятно, на какой сигнал светофора она выехала на перекресток - желтый или красный. Зайцева уверена, что заканчивала проезд перекрестка, как того требуют правила дорожного движения, а именно - не прибегая к экстренному торможению, двигалась дальше для сохранения безопасности дорожного движения. Зайцева уверена, если бы не Дронов - она бы проскочила", - перечислила она положения апелляционной жалобы.

Зайцева считает себя виновной только в превышении скорости и считает, что степень вины в ДТП больше лежит на втором участнике аварии Дронове.

"Степень вины своей и Дронова Зайцева оценивает 70 - Дронов и 30 - она. Просит отменить приговор. Новый приговор: назначить до 5 лет лишения свободы и освободить от наказания на испытание. То есть - отпустить "условно" - написала Доцяк.

Напомним, 18 октября 2017 года в центре Харькова авто Lexus под управлением 20-летней студентки Елены Зайцевой врезалось в автомобиль Volkswagen Tuareg под управлением предпринимателя Геннадия Дронова, который выезжал из переулка, в результате Lexus отбросило на пешеходов. На месте погибли 5 человек, еще одна женщина скончалась в больнице. Шесть человек были тяжело травмированы.

26 февраля 2019 года суд приговорил Зайцеву и Дронова к 10 годам тюрьмы. Их также обязали выплатить 8 млн компенсации семьям жертв ДТП.


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