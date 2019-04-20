Слепой японец на яхте пересек Тихий океан

"Моя мечта сбылась. Я самый счастливый человек на Земле".

Слепой японский мореплаватель Мицухиро Ивамото стал первым незрячим человеком, который самостоятельно на яхте переплыл Тихий океан, пишет BBC.

Японец на своей яхте провел в море почти два месяца.

"Я не сдался, и моя мечта сбылась. Я самый счастливый человек на Земле", - сказал Мицухиро Ивамото.

Фото: voyageofinspiration.com

Мицухиро Ивамото стартовал из Сан-Диего 24 февраля. Его сопровождал помощник и проводник Даг Смит. Ивамото управлял парусником, а Смит выполнял роль штурмана, информируя его об окружающей обстановке.

12-метровая яхта Dream Weaver прибыла в конечный пункт - в порт Иваки (префектура Фукусима) - в субботу, 20 апреля.

Фото: voyageofinspiration.com

Для 52-летнего Ивамото это была вторая попытка пересечь Тихий океан. В 2013 году Ивамото стартовал из префектуры Фукусима, намереваясь доплыть до Сан-Диего, где он живет уже несколько лет. Однако он не смог доплыть до конечного пункта - на пятый день путешествия из-за столкновения с китом его судно перевернулось и затонуло. Ивамото и его помощник, находившийся с ним на яхте, были спасены.

Мицухиро Ивамото родился на юге Японии, в префектуре Кумамото. Он потерял зрение в 16 лет.


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