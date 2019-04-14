В Калифорнии разрешили тестирование малотоннажных грузовиков с автономным управлением

В конце этой недели было объявлено о том, что калифорнийские власти разрешили проводить испытания малотоннажных грузовых автомобилей на дорогах общего пользования. Государственный департамент транспорта подготовил соответствующие документы, в которых изложен процесс получения лицензий компаниями, планирующими тестировать беспилотные грузовые машины. До тестовых испытаний будут допускаться автомобили, чей вес не превышает 4,5 т, в том числе пикапы, фургоны, универсалы и др. Более тяжёлые машины вроде крупногабаритных грузовиков, полуприцепов, автобусов, не смогут принимать участие в испытаниях.

Стоит отметить, что Калифорния давно является одним из центров испытания автономного транспорта. Появление новых возможностей, позволяющих организовывать испытания грузовых авто с системами автономного управления, наверняка не останется без внимания Waymo, Uber, General Motors и других крупных компаний, работающих в этом направлении. Согласно официальным данным, в настоящее время лицензии предоставлены 62 компаниям, которые могут проводить испытания 678 автономных транспортных средств.

Не исключено, что в будущем калифорнийские власти рассмотрят возможность введения разрешения на тестирование крупных грузовиков. Новые правила, вероятно, направлены на привлечение в регион компаний, ведущих разработку небольших грузовиков с автономным управлением. В этом направлении работают Ford, Nuro, Udelv. Разрешение на ведение испытательной деятельности с использованием автономного легкового транспорта у этих компаний уже есть, поэтому они наверняка будут заинтересованы в расширении возможностей.



