"Укрзализныця" назначила еще 13 поездов на Пасху и майские

В целом по состоянию на 5 апреля назначены 54 дополнительных рейса.

"Укрзализныця" назначила еще 13 поездов на Пасху и майские
Фото: Александр Рудоманов

По состоянию на 5 апреля "Укрзализныця" назначила еще 13 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. По данным перевозчика, в целом на сегодня назначены 54 дополнительных рейса.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По данным перевозчика, больше всего поездов добавили в западном и южном направлениях.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782/781 Киев - Черкассы, № 779/780 Сумы - Киев - Винница и № 111/112 Харьков - Львов.

Напомним, в этом году у украинцев будет пять выходных дней подряд с 27 апреля по 1 мая.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированыВ Одессе авто на еврономерах сбило троих нацгвардейцев - один погиб, двое госпитализированы
В Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправкеВ Кропивницком умер водитель автоцистерны, пострадавший при пожаре на заправке
В Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в ямуВ Киеве на Демеевской микроавтобус на ходу провалился в яму
Трем подросткам из Африки грозит 30 лет за угон судна в Средиземном мореТрем подросткам из Африки грозит 30 лет за угон судна в Средиземном море
После завершения льготной растаможки "евроблях" начал расти спрос на новые автоПосле завершения льготной растаможки "евроблях" начал расти спрос на новые авто
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Пасху и майские праздники"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на Пасху и майские праздники
При столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человекПри столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человек
Почти 100 человек пострадали из-за столкновения двух поездов у БарселоныПочти 100 человек пострадали из-за столкновения двух поездов у Барселоны
В киевском метро появятся табло обратного отсчета времени до прибытия поездовВ киевском метро появятся табло обратного отсчета времени до прибытия поездов
200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории
"Укрзализныця" сократила количество поездов в аэропорт "Борисполь" (обновлено)"Укрзализныця" сократила количество поездов в аэропорт "Борисполь" (обновлено)
В Запорожской области "БМВ" на рельсах заблокировал движение поездов на три часаВ Запорожской области "БМВ" на рельсах заблокировал движение поездов на три часа
Движение поездов на синей ветке Киевского метро восстановлено (обновлено)Движение поездов на синей ветке Киевского метро восстановлено (обновлено)
В аэропорту "Борисполь" построили платформы для поездов из КиеваВ аэропорту "Борисполь" построили платформы для поездов из Киева
На киевском ж/д вокзале строят платформу для поездов в "Борисполь"На киевском ж/д вокзале строят платформу для поездов в "Борисполь"
Последние новости
Подгружаем последние новости