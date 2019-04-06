"Укрзализныця" назначила еще 13 поездов на Пасху и майские
В целом по состоянию на 5 апреля назначены 54 дополнительных рейса.
По состоянию на 5 апреля "Укрзализныця" назначила еще 13 дополнительных поездов на Пасху и майские праздники. По данным перевозчика, в целом на сегодня назначены 54 дополнительных рейса.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
По данным перевозчика, больше всего поездов добавили в западном и южном направлениях.
Также назначены дополнительные рейсы для поездов № 670 Кременчуг - Бахмач, № 774 Киев - Шостка, № 782/781 Киев - Черкассы, № 779/780 Сумы - Киев - Винница и № 111/112 Харьков - Львов.
Напомним, в этом году у украинцев будет пять выходных дней подряд с 27 апреля по 1 мая.
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06.04.2019 14:36