Сотрудники "Укрзализныци" обнаружили воров дизтоплива с помощью дрона
Задержан машинист и его помощник.
Сотрудники "Укрзализныци" с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали на видео факт кражи дизельного топлива с одного из локомотивов в Одесской области.
Об этом сообщил глава "УЗ" Евгений Кравцов в Фейсбуке и опубликовал видео.
"Вечером дрон снял белую "Волгу", которая возила канистры к нашему тепловозу. ВОХР - ребята оперативные, на месте были мгновенно. Обнаружили 7 канистр дизеля в вагоне. Рядом - пустые канистры и шланг для слива горючего. "Мастера" нашли сообщников среди наших работников - машиниста и его помощника. Их задержали, следственные действия начали", - прокомментировал Кравцов.
Он уточнил, что случай произошел на станции Рени-Наливная.
Кравцов отметил, что БПЛА оснащены дополнительными модулями освещения и могут выполнять съемку и в темное время суток.
"А этот пилотный проект по оснащению военизированной охраны современной техникой мы реализуем и на других филиалах", - добавил глава "УЗ".
Как отмечает "Центр транспортных стратегий, "Укрзализныця" и представители украинской IT-сферы разрабатывают проект UZ Air Guard, целью которого является осуществление контроля над инфраструктурой с помощью дронов. Проект предусматривает оснащение видеонаблюдением с воздуха 68 полигонов.
Кроме того, в рамках пилотного проекта "УЗ" по борьбе с кражами на железной дороге, бойцы спецподразделения вооруженной охраны Одесской магистрали получили автомобили повышенной проходимости, оснащенные специальным оборудованием. В комплекты экипировки также вошли квадрокоптеры.
Напомним, летом В Киеве нашли три нефтехранилища с контрабандным топливом на 103 млн гривен
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Транспорт
04.04.2019 15:36