Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Отмена связана с приостановкой эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии.
Авиакомпания Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле.
Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук, передают Українські Новини.
Сообщается, что отмена вылетов связана с временной приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX после катастрофы пассажирского самолета этой модели в Эфиопии, а также с переходом авиакомпании из аэропорта "Ататюрк" в новый аэропорт имени Стамбула.
"Потеря 16 международных рейсов за один лишь апрель означает, что аэропорт "Херсон" в этом месяце недополучит 960 тыс. гривен в виде различных сборов. Доходы уменьшатся почти на четверть. Для развития инфраструктуры не остается практически ничего", - сказал Кучерук.
Он отметил, что текущий ремонт взлетно-посадочной полосы также осуществляется за средства, заработанные аэропортом.
График перелетов на май будет известен после 20 апреля.
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29.03.2019 22:00