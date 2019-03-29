Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле

Отмена связана с приостановкой эксплуатации Boeing 737 MAX после катастрофы в Эфиопии.

Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Фото: airport.kherson.ua

Авиакомпания Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия "Херсонские авиалинии" Виталий Кучерук, передают Українські Новини.

Сообщается, что отмена вылетов связана с временной приостановкой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX после катастрофы пассажирского самолета этой модели в Эфиопии, а также с переходом авиакомпании из аэропорта "Ататюрк" в новый аэропорт имени Стамбула.

"Потеря 16 международных рейсов за один лишь апрель означает, что аэропорт "Херсон" в этом месяце недополучит 960 тыс. гривен в виде различных сборов. Доходы уменьшатся почти на четверть. Для развития инфраструктуры не остается практически ничего", - сказал Кучерук.

Он отметил, что текущий ремонт взлетно-посадочной полосы также осуществляется за средства, заработанные аэропортом.

График перелетов на май будет известен после 20 апреля.


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