BMW тестирует сразу три электромобиля.
Баварский концерн обнародовал фотографии с испытаний своих новинок в шведском Арьеплуге. Машины это не обычные, а электрические. И их сразу три!
На границе Полярного круга проверяют, как работают аккумуляторы, электромоторы, бортовая электроника и подвеска в условиях сильных морозов. Низкотемпературные тесты проходят кроссоверы BMW iX3 и iNext, а также четырехдверное купе BMW i4. Они станут серийными в 2020-2021 годах.
Меньше всего камуфляжа на BMW iX3. Скрывать его особо незачем, ведь машину показали еще год назад в Пекине. Электромобиль построили на ныне выпускаемой платформе и кузове «икс-третьего». В серию автомобиль с запасом хода порядка 400 километров пойдет в следующем году, став конкурентом Mercedes EQC, Audi e-tron и Jaguar I-Pace.
Четырехдверное купе BMW i4, судя по всему, базируется на платформе недавно представленной третьей серии. Пока рассекречен только седан, позже должны последовать «трешки» - универсал и хэтчбек, «четверки» - купе, кабриолет и Gran Turismo. Вот электрическая версия последнего и есть BMW i4.
Что касается кроссовера iNext, то одноименный концепт BMW показал минувшей осенью в Париже. Впрочем, даже под камуфляжем видно, что на тесты вышла машина, изрядно отличающаяся от ультрафутуристичного прототипа. Об этом модели пока никаких подробностей нет.
Сейчас предсерийные прототипы проходят проверку морозами.
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