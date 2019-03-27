BMW тестирует сразу три электромобиля.

Баварский концерн обнародовал фотографии с испытаний своих новинок в шведском Арьеплуге. Машины это не обычные, а электрические. И их сразу три!

На границе Полярного круга проверяют, как работают аккумуляторы, электромоторы, бортовая электроника и подвеска в условиях сильных морозов. Низкотемпературные тесты проходят кроссоверы BMW iX3 и iNext, а также четырехдверное купе BMW i4. Они станут серийными в 2020-2021 годах.

Меньше всего камуфляжа на BMW iX3. Скрывать его особо незачем, ведь машину показали еще год назад в Пекине. Электромобиль построили на ныне выпускаемой платформе и кузове «икс-третьего». В серию автомобиль с запасом хода порядка 400 километров пойдет в следующем году, став конкурентом Mercedes EQC, Audi e-tron и Jaguar I-Pace.

BMW тестирует сразу три электромобиля.

Четырехдверное купе BMW i4, судя по всему, базируется на платформе недавно представленной третьей серии. Пока рассекречен только седан, позже должны последовать «трешки» - универсал и хэтчбек, «четверки» - купе, кабриолет и Gran Turismo. Вот электрическая версия последнего и есть BMW i4.

BMW тестирует сразу три электромобиля.

Что касается кроссовера iNext, то одноименный концепт BMW показал минувшей осенью в Париже. Впрочем, даже под камуфляжем видно, что на тесты вышла машина, изрядно отличающаяся от ультрафутуристичного прототипа. Об этом модели пока никаких подробностей нет.

BMW тестирует сразу три электромобиля

Сейчас предсерийные прототипы проходят проверку морозами.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погиблиВ Одессе BMW врезался в припаркованное авто и электроопору, а затем загорелся, два человека погибли
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе"Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
В Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТПВ Киеве разыскивают водителя Мазерати, который устроил стрельбу после ДТП
На трассе "Киев-Одесса" крупногабаритный груз пробил насквозь кабину водителя MANНа трассе "Киев-Одесса" крупногабаритный груз пробил насквозь кабину водителя MAN
Блок рекламы


Похожие новости
Cadillac показал замену сразу трем седанам.Cadillac показал замену сразу трем седанам.
Tesla снизила цену на все версии электромобиля Model 3Tesla снизила цену на все версии электромобиля Model 3
JD.com тестирует доставку дронами в ИндонезииJD.com тестирует доставку дронами в Индонезии
CES 2019: Запас хода электромобиля Nissan LEAF e+ достигает 385 кмCES 2019: Запас хода электромобиля Nissan LEAF e+ достигает 385 км
Aston Martin тестирует прототип своего первого кроссовера: видеоAston Martin тестирует прототип своего первого кроссовера: видео
Электромобилям в Австрии позволят ездить на 30 километров в час быстрееЭлектромобилям в Австрии позволят ездить на 30 километров в час быстрее
Tesla начала выпуск более дешёвой версии электромобиля Model 3 с запасом хода 418 кмTesla начала выпуск более дешёвой версии электромобиля Model 3 с запасом хода 418 км
Porsche предложила дилерам подключиться к подготовке к запуску электромобиля Taycan в СШАPorsche предложила дилерам подключиться к подготовке к запуску электромобиля Taycan в США
Сразу две аварии с маршрутками произошли в Николаевской области: 16 пострадавшихСразу две аварии с маршрутками произошли в Николаевской области: 16 пострадавших
Volkswagen запускает кампанию ELECTRIC FOR ALL для обеспечения потребителей доступными электромобилямиVolkswagen запускает кампанию ELECTRIC FOR ALL для обеспечения потребителей доступными электромобилями
Последние новости
Подгружаем последние новости