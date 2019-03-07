Lifan приступил к тестам автопилота на базе 5G.
Один из крупнейших каршеринговых сервисов электромобилей Китая Pand Autо (подразделение компании Lifan) запустил испытания беспилотников, управление которыми основано на технологии связи 5G. Тесты проводятся на городских открытых дорогах с нерегулируемым движением.
Для прототипов на дорогах смоделируют ситуации шести типов. Машины должны будут продемонстрировать навыки предупреждения о риске ДТП, движения на зеленый свет, интеллектуального восприятия и анализа дорожной обстановки, использования карт высокой точности, прямой трансляции видео 5G и подчинения дистанционно переданным командам.
Максимально возможная скорость передачи данных в сети 5G превосходит текущие показатели 4G более чем в 20 раз, что делает технологию особенно ценной для развития беспилотников. Для них критически важна скорость обработки огромного объема данных, это залог безопасного движения. Lifan уверен, что новый шаг заметно ускорит прогресс автопилота и его внедрение в обычную жизнь.
Компания первой в Китае осваивает эту технологию.
Кирилл Малышев. Фото компании Lifan.
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07.03.2019 11:37