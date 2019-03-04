В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала "зацепера"

В Харькове кондуктор трамвая прогнала подростка-"зацепера", который хотел проехаться на наружном элементе конструкции вагона.

Видео опубликовано в Facebook-сообществе "ХС-Харьков".

На записи видно, как парень зацепился сзади вагона и ждет отправления. Однако, женщина его заметила, выбежала из вагона и не позволила парню осуществить задуманное.

"Когда захотел прокатиться зайцем, а твой кондуктор - единственный злой харьковчанин", - отмечается в комментарии к видео.

Напомним, "зацеперы" - в основном, это подростки - часто гибнут и получают сильные ожоги током, совершая подобные действия. В мае прошлого года в Полтавской области подросток лишился ноги при падении с вагона грузового поезда.