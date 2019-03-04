В Харькове кондуктор трамвая пинком прогнала "зацепера"
Видео рассмешило пользователей соцсетей.
В Харькове кондуктор трамвая прогнала подростка-"зацепера", который хотел проехаться на наружном элементе конструкции вагона.
Видео опубликовано в Facebook-сообществе "ХС-Харьков".
На записи видно, как парень зацепился сзади вагона и ждет отправления. Однако, женщина его заметила, выбежала из вагона и не позволила парню осуществить задуманное.
"Когда захотел прокатиться зайцем, а твой кондуктор - единственный злой харьковчанин", - отмечается в комментарии к видео.
Напомним, "зацеперы" - в основном, это подростки - часто гибнут и получают сильные ожоги током, совершая подобные действия. В мае прошлого года в Полтавской области подросток лишился ноги при падении с вагона грузового поезда.
В январе в Киеве заметили пожилого мужчину, который ехал, прицепившись к задней стенке троллейбуса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
04.03.2019 19:34
04.03.2019 19:42