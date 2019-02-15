СЕТАМ продало арестованный Boeing роSSийской "Трансаэро"
Пассажирский лайнер ушел с молотка за 18 млн гривен.
Государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестованный Boeing 737 роSSийской "Трансаэро" за 18 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Минюста.
Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году и остался в Украине из-за долгов "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед аэропортом "Киев".
"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра", - заявил директор СЕТАМ Виктор Вишнев. Это четвертый самолет, который продали на площадке СЕТАМ, но этот самый большой и дорогой.
Напомним, что в 2015 году Украина ввела санкции в отношении "Трансаэро" и запретила ей выполнять полеты в украинские аэропорты.
В том же году "Трансаэро" обанкротилась.
СЕТАМ - государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом.
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15.02.2019 22:01