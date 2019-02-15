СЕТАМ продало арестованный Boeing роSSийской "Трансаэро"

Пассажирский лайнер ушел с молотка за 18 млн гривен.

Фото: setam.gov.ua
Фото: setam.gov.ua
Фото: setam.gov.ua
Фото: setam.gov.ua

Государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестованный Boeing 737 роSSийской "Трансаэро" за 18 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

Boeing прилетел из Москвы еще в 2015 году и остался в Украине из-за долгов "Трансаэро" за обслуживание самолетов и стоянку перед аэропортом "Киев".

"Самолет купили на третьих торгах с уценкой. Он полностью пригодный к полетам после небольшого технического осмотра", - заявил директор СЕТАМ Виктор Вишнев. Это четвертый самолет, который продали на площадке СЕТАМ, но этот самый большой и дорогой.

Напомним, что в 2015 году Украина ввела санкции в отношении "Трансаэро" и запретила ей выполнять полеты в украинские аэропорты.

В том же году "Трансаэро" обанкротилась.

СЕТАМ - государственное предприятие, созданное с целью осуществления электронных торгов конфискованным имуществом.


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