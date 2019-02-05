Полиция завершила расследование ДТП, в котором погибла актриса "Дизель-шоу"

Доказано, что водитель автобуса не справился с управлением.

Полиция завершила расследование ДТП, в котором погибла актриса "Дизель-шоу"
Фото: facebook.com/dizelshow

Национальная полиция завершила расследование в уголовном производстве по ДТП, в котором погибла актриса "Дизель-шоу" Марина Поплавская.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области.

"Производство направлено в суд, вина подозреваемого доказана. Водитель сотрудничал со следствием, свою вину признал", - говорится в сообщении.

Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

Согласно ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины, виновнику ДТП грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Напомним, ДТП, в котором погибла Марина Поплавская, произошло утром 20 октября на подъезде к Киеву, возле села Милая. Автобус "Неоплан", где ехали актеры, столкнулся с грузовым автомобилем. Актеры Яна Глущенко и Егор Крутоголов были госпитализированы, остальные были доставлены в Киев без повреждений.


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