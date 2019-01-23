Итальянцы выпустят 150 эксклюзивных кроссоверов

Итальянцы выпустят 150 эксклюзивных кроссоверов

Автомобили «вулканической» серии от своих обычных собратьев отличаются отделкой экстерьера и интерьера. Трехлитровые турбомоторы мощностью 350 и 430 л.с. как и трансмиссия, остались прежними. Все 150 кроссоверов будут выкрашены в серый матовый цвет, получат оригинальные 21-дюймовые легкосплавные матово-хромированные колесные диски, тонированные стекла, затемненную заднюю светотехнику, черную радиаторную решетку и корпуса зеркал, темную окантовку окон и шильдики Vulcano на передних крыльях.

Покупатели смогут выбрать салоны двух цветов: с черной кожей и красной прострочкой или с красной кожей и черной прострочкой. Также в салоне появились карбоновые вставки на руле и центральной панели с логотипами Vulcаno, аудиосистема Bowers & Wilkins и кресла с вентиляцией. Кроссовер с 350-сильным мотором будет стоить в Европе 116 000 евро, а с двигателем мощностью 430 л.с. — 128 000 евро.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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