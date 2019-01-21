Маршрутки должны исчезнуть как класс, - Омелян

Министр анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок.

Маршрутки должны исчезнуть как класс, - Омелян
Фото: Макс Требухов

В больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а маршрутки должны исчезнуть как класс.

Об министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире "5 канала".

"Я убежден, что альтернативы большим автобусам в больших городах нет. Все маршрутки должны исчезнуть как класс - в Киеве, Днепре, Харькове. Их не может быть, они не имеют права на жизнь. Это (ситуация с маршрутными такси в Украине - ред.) было вызвано, видимо, бесконтрольностью и другими проблемами, но так происходить не может, и мы приложим все усилия, чтобы они (маршрутки - ред.) исчезли", - сказал министр.

Также он анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок, поскольку с 1 января мораторий на проверки бизнеса остановлен. По словам Омеляна , планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, но и автобазы, состояние водителей.


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