Маршрутки должны исчезнуть как класс, - Омелян
Министр анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок.
В больших городах пассажирские перевозки должны осуществлять большие автобусы, а маршрутки должны исчезнуть как класс.
Об министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире "5 канала".
"Я убежден, что альтернативы большим автобусам в больших городах нет. Все маршрутки должны исчезнуть как класс - в Киеве, Днепре, Харькове. Их не может быть, они не имеют права на жизнь. Это (ситуация с маршрутными такси в Украине - ред.) было вызвано, видимо, бесконтрольностью и другими проблемами, но так происходить не может, и мы приложим все усилия, чтобы они (маршрутки - ред.) исчезли", - сказал министр.
Также он анонсировал проверки в сфере пассажирских перевозок, поскольку с 1 января мораторий на проверки бизнеса остановлен. По словам Омеляна , планируется проверять не только подвижной состав, который осуществляет перевозку, но и автобазы, состояние водителей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
21.01.2019 15:03