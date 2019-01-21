В Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании
Информации о пострадавших нет.
В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов, в том числе танкера-газовоза, которые ходят под флагом Танзании.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что в экипажи судов входят граждане Индии и Турции.
"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - рассказал источник агентства.
В настоящий момент проводится эвакуация людей. Информации о пострадавших нет.
Напомним, в декабре прошлого года у Керченского пролива в ожидании прохода скопилось более 140 кораблей.
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