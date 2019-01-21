В Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании

Информации о пострадавших нет.

В Керченском проливе загорелись два судна под флагом Танзании
Керченский пролив
Фото: http://www.stranz.ru

В Керченском проливе произошел пожар на борту двух судов, в том числе танкера-газовоза, которые ходят под флагом Танзании.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что в экипажи судов входят граждане Индии и Турции.

"Поступило сообщение о пожаре на танкере-газовозе южнее мыса Опук, судно передавало груз на соседнее, произошел взрыв, огонь переметнулся на соседний корабль", - рассказал источник агентства.

В настоящий момент проводится эвакуация людей. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в декабре прошлого года у Керченского пролива в ожидании прохода скопилось более 140 кораблей.


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