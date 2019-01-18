?"Киевпастранс" возобновляет совместные рейды с полицией против "зайцев"

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновляет совместное с Национальной полицией патрулирование на маршрутах городского общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КП в Фейсбуке.

"Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после инцидента между пассажирами и контролерами вечером 15 января. При проверке билетов двумя контролерами на маршруте троллейбуса №27 мужчина-пассажир не смог подтвердить оплату и показать проездной билет и начал продвигаться к выходу на конечной остановке. При этом он отказался платить штраф за безбилетный проезд в сумме 160 гривен. Контролер перегородил нарушителю выход и не выпускал его из троллейбуса. Тогда нарушитель ударил кондуктора в лицо, а затем, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину.

"Женщина-водитель перепугалась и выскочила из троллейбуса, чтобы вызвать наряд полиции. Только потому, что водитель своевременно отреагировала и заблокировала двери транспорта, нарушитель не убежал, а был вынужден остаться на месте своего преступления до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, аналогичные рейды против безбилетчиков "Киевпастранс" проводил летом прошлого года.