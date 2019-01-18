"Киевпастранс" возобновляет совместные рейды с полицией против "зайцев"

Решение было принято после очередного конфликта безбилетчика с кондуктором.

?"Киевпастранс" возобновляет совместные рейды с полицией против "зайцев"
Фото: пресс-служба КГГА

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновляет совместное с Национальной полицией патрулирование на маршрутах городского общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КП в Фейсбуке.

"Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято после инцидента между пассажирами и контролерами вечером 15 января. При проверке билетов двумя контролерами на маршруте троллейбуса №27 мужчина-пассажир не смог подтвердить оплату и показать проездной билет и начал продвигаться к выходу на конечной остановке. При этом он отказался платить штраф за безбилетный проезд в сумме 160 гривен. Контролер перегородил нарушителю выход и не выпускал его из троллейбуса. Тогда нарушитель ударил кондуктора в лицо, а затем, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину.

"Женщина-водитель перепугалась и выскочила из троллейбуса, чтобы вызвать наряд полиции. Только потому, что водитель своевременно отреагировала и заблокировала двери транспорта, нарушитель не убежал, а был вынужден остаться на месте своего преступления до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, аналогичные рейды против безбилетчиков "Киевпастранс" проводил летом прошлого года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Три человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилищеТри человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище
У побережья Франции найдена немецкая подлодкаУ побережья Франции найдена немецкая подлодка
Замглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под НиколаевомЗамглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под Николаевом
Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.
В Украину доставлены еще пять локомотивов General ElectricВ Украину доставлены еще пять локомотивов General Electric
Блок рекламы


Похожие новости
BMW M3 CSL выставили против Audi RS4 B5: видеоBMW M3 CSL выставили против Audi RS4 B5: видео
Суд признал автоекспертизу надлежащим доказательством против участницы смертельного ДТП в Харькове ЗайцевойСуд признал автоекспертизу надлежащим доказательством против участницы смертельного ДТП в Харькове Зайцевой
После смертельного ДТП под Львовом прокуратура возбудила дело против облавтодораПосле смертельного ДТП под Львовом прокуратура возбудила дело против облавтодора
BMW E30 M3 выставили против Audi RS2: видеоBMW E30 M3 выставили против Audi RS2: видео
Ford GT выставили против Lamborghini AventadorFord GT выставили против Lamborghini Aventador
BMW M5 Competition против Mercedes-AMG E 63 S: дрэг-гонкаBMW M5 Competition против Mercedes-AMG E 63 S: дрэг-гонка
Kia Stinger GT S выставили против самого знаменитого электрокараKia Stinger GT S выставили против самого знаменитого электрокара
В Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сопротивлялся полицииВ Киеве пьяный водитель устроил ДТП и сопротивлялся полиции
Вблизи Ровно митингующие "евробляхеры" подрались с полициейВблизи Ровно митингующие "евробляхеры" подрались с полицией
Главный "евробляхер" сжег свой Land Rover в знак протеста против законов, принятых Радой
Последние новости
Подгружаем последние новости