"Киевпастранс" возобновляет совместные рейды с полицией против "зайцев"
Решение было принято после очередного конфликта безбилетчика с кондуктором.
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" возобновляет совместное с Национальной полицией патрулирование на маршрутах городского общественного транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба КП в Фейсбуке.
"Такие меры не только защитят наших пассажиров и сотрудников от агрессивных нарушителей, но и станут щитом справедливости в решении конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение было принято после инцидента между пассажирами и контролерами вечером 15 января. При проверке билетов двумя контролерами на маршруте троллейбуса №27 мужчина-пассажир не смог подтвердить оплату и показать проездной билет и начал продвигаться к выходу на конечной остановке. При этом он отказался платить штраф за безбилетный проезд в сумме 160 гривен. Контролер перегородил нарушителю выход и не выпускал его из троллейбуса. Тогда нарушитель ударил кондуктора в лицо, а затем, ухватившись руками за поручни, начал бить ногами в спину.
"Женщина-водитель перепугалась и выскочила из троллейбуса, чтобы вызвать наряд полиции. Только потому, что водитель своевременно отреагировала и заблокировала двери транспорта, нарушитель не убежал, а был вынужден остаться на месте своего преступления до приезда полиции", - говорится в сообщении.
Напомним, аналогичные рейды против безбилетчиков "Киевпастранс" проводил летом прошлого года.
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