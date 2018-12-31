Сотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во Львове

Он бросил свою "бляху" возле места аварии и сбежал.

Сотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во Львове
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Сотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во Львове, которое произошло 30 декабря на улице Франко.

Там автомобиль на иностранной регистрации въехал в трамвайную остановку, где находилась 25-летняя женщина, жительница Жидачевского района. Она погибла на месте, а водитель сбежал, бросив автомобиль неподалеку.

Найти его удалось только на следующий день, говорится на сайте полиции.

Им оказался 25-летний сотрудник полиции.

Депутат горсовета Львова, общественный активист Игорь Зинкевич сообщил в своем фейсбуке, что это сотрудник патрульной полиции Олег Лещишин.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса.


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