Одесский авиазавод договорился с чехами о кооперации в производстве самолетов
DISTAR CZ производит легкие самолеты Samba.
Государственное предприятие "Одесский авиационный завод" (Одесса), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", американская компания Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине.
Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".
Предприятия также договорились о создании международного регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.
DISTAR CZ с 2010 года производит легкий самолет Samba XXL и планер Lambada. Aviastar Invest Corp является ее партнером по производству многоцелевых легких самолетов, а также управляющей компанией в совместных с "Укроборонпромом" предприятиях.
Одесский авиазавод тоже выпускает легкие самолеты Y1 "Дельфин".
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