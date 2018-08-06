Одесский авиазавод договорился с чехами о кооперации в производстве самолетов

DISTAR CZ производит легкие самолеты Samba.

?Одесский авиазавод договорился с чехами о кооперации в производстве самолетов
Samba XXL
Фото: distar.cz

Государственное предприятие "Одесский авиационный завод" (Одесса), входящее в состав государственного концерна "Укроборонпром", американская компания Aviastar Invest Corp и чешская DISTAR CZ договорились о разработке и производстве самолетов в Украине.

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома".

Предприятия также договорились о создании международного регионального сервисного центра для проведения текущего и капитального ремонта самолетов и вертолетов, а также введение ряда процедур и процессов в контексте организации обучения курсантов и пилотов по действующим программам НАТО.

DISTAR CZ с 2010 года производит легкий самолет Samba XXL и планер Lambada. Aviastar Invest Corp является ее партнером по производству многоцелевых легких самолетов, а также управляющей компанией в совместных с "Укроборонпромом" предприятиях.

Samba XXL
Фото: distar.cz
Samba XXL
Lambada
Фото: distar.cz
Lambada

Одесский авиазавод тоже выпускает легкие самолеты Y1 "Дельфин".


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