Uber отказалась от разработки беспилотных грузовиков

Два года спустя после приобретения Uber разработчика самоуправляемых грузовиков Otto (стоимость сделки составляла до 680 миллионов долларов) компания объявила, что закрывает подразделение, занимавшееся созданием грузовых беспилотников. При этом Uber по?прежнему продолжит разрабатывать платформу для беспилотных легковых машин, и Uber Freight — отдельный сервис для заказа грузоперевозок — также продолжит работу.

Uber Advanced Technologies Group

«Мы решили остановить разработку в рамках нашей программы беспилотных грузовиков и двигаться дальше исключительно в сфере легковых машин. Мы недавно предприняли важный шаг — вернулись на дороги общественного пользования в Питтсбурге, и чтобы продолжить в таком темпе, лучший вариант, как мы считаем, — сфокусировать усилия и компетенции всей нашей команды в этом направлении», — отметил Эрик Мейхофер (Eric Meyhofer), глава Uber Advanced Technologies Group, в письме порталу Engadget.

В марте этого года беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода. Тогда компания приостановила испытания беспилотников, а власти Аризоны, к примеру, приняли решение запретить компании испытания машин на дорогах штата. В конце июля Uber возобновила тестирование самоуправляемых автомобилей — в Питтсбурге, однако пока машинами будут управлять специалисты компании в ручном режиме.



