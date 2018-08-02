Uber отказалась от разработки беспилотных грузовиков

Два года спустя после приобретения Uber разработчика самоуправляемых грузовиков Otto (стоимость сделки составляла до 680 миллионов долларов) компания объявила, что закрывает подразделение, занимавшееся созданием грузовых беспилотников. При этом Uber по?прежнему продолжит разрабатывать платформу для беспилотных легковых машин, и Uber Freight — отдельный сервис для заказа грузоперевозок — также продолжит работу.

Uber отказалась от разработки беспилотных грузовиков

Uber Advanced Technologies Group

«Мы решили остановить разработку в рамках нашей программы беспилотных грузовиков и двигаться дальше исключительно в сфере легковых машин. Мы недавно предприняли важный шаг — вернулись на дороги общественного пользования в Питтсбурге, и чтобы продолжить в таком темпе, лучший вариант, как мы считаем, — сфокусировать усилия и компетенции всей нашей команды в этом направлении», — отметил Эрик Мейхофер (Eric Meyhofer), глава Uber Advanced Technologies Group, в письме порталу Engadget.

В марте этого года беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода. Тогда компания приостановила испытания беспилотников, а власти Аризоны, к примеру, приняли решение запретить компании испытания машин на дорогах штата. В конце июля Uber возобновила тестирование самоуправляемых автомобилей — в Питтсбурге, однако пока машинами будут управлять специалисты компании в ручном режиме.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машинВ ночном ДТП в Киеве пьяный водитель разбил 8 машин
В Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьмиВ Ровенской области авто сбило насмерть женщину, которая шла по обочине с двумя детьми
Автомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвыАвтомобиль попал под поезд Киев - Бердянск, есть жертвы
Самые красивые автомобили: CordСамые красивые автомобили: Cord
Зайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевшихЗайцева на момент ДТП была под действием наркотиков, - адвокат потерпевших
Блок рекламы


Похожие новости
Возле Киева установят 10 комплексов для взвешивания грузовиков в движенииВозле Киева установят 10 комплексов для взвешивания грузовиков в движении
Самоходные автомобили Uber вернулись на дороги, но с водителями за рулёмСамоходные автомобили Uber вернулись на дороги, но с водителями за рулём
BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса UberBMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber
Под Черновцами столкнулись семь грузовиков и две легковушкиПод Черновцами столкнулись семь грузовиков и две легковушки
В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилейВ Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей
Uber вернула право работать в ЛондонеUber вернула право работать в Лондоне
Uber будет отключать от платформы водителей, которые провели за рулем 12 часов к ряду
Uber будет доплачивать водителям за переход на электромобилиUber будет доплачивать водителям за переход на электромобили
Uber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилейUber создал мгновенный алгоритм ориентации для робомобилей
Google, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилейGoogle, Lyft, Uber создают коалицию, чтобы развеять страхи по поводу робомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости