УЗ планирует ввести единые железнодорожно-автобусные билеты в Буковель
Планируется также ввести единый билет с авиасообщением через аэропорт "Борисполь".
"Укрзализныця" планирует запустить пилотный проект по продаже на определенное направление единого билета, включающего проезд несколькими видами транспорта.
Об этом и.о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил в интервью РБК-Украина.
"Например, таким пилотным проектом должен был стать билет в "Буковель" - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Надеюсь, мы сможем реализовать этот проект уже этой зимой", - сказал Кравцов.
В дальнейшем "Укрзализныця" также планирует ввести единый билет с авиасообщением через аэропорт "Борисполь".
"Этот проект будет реализован после запуска скоростной электрички в аэропорт "Борисполь". В одном пакете будут продаваться билеты на скоростные поезда и билеты на самолет", - добавил Кравцов.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал запуск поезда "четырех столиц", который будет ходить из Киева через Минск и Вильнюс в Ригу. Он начнет курсировать с 28 сентября.
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