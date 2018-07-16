Ан-178 выполнил демонстрационный полет на авиасалоне Farnborough

"Антонов" анонсировал проект создания семейства модернизированных реактивных самолетов Ан-1X8 NEXT.

Многоцелевой транспортный самолет Ан-178 выполнил демонстрационный полет на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, который стартовал сегодня в пригороде Лондона.

Об этом сообщается на сайте "Укроборонпрома".

Отмечается, что Ан-178 является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Высота полета Ан-178 - 12 км, дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет может перевозить до 18 тонн груза, садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

На Farnborough Airshow "Антонов" представляет ряд современных программ и анонсирует проект создания семейства модернизированных реактивных самолетов семейства Ан-148, Ан-158, Ан-178 под названием Ан-1X8 NEXT.

Напомним, Farnborough Airshow - один из крупнейших в мире, проходит с 1962 года в пригороде Лондона. Это международная выставка, посвященная летательным аппаратам, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиатехники, радарам и системам наблюдения, авионики и наземном оборудованию и тому подобное. В этом году выставка продлится до 22 июля.