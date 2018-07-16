"Укрзализныця" провела тендер на закупку 54 вагонов и шести дизель-поездов

Поставщиком должен стать Крюковский завод.

Компания "Укрзализныця" в понедельник, 16 июля, провела два крупных тендера общей стоимостью около 2,6 млрд гривен.

Согласно первому из них "Укрзализныця" покупает 21 купейный вагон за 588 911,4 тыс. гривен, 20 купейных вагонов типа "СВ" за 550,494 млн гривен, 11 купейных вагонов с купе начальника поезда за 316 661,4 тыс. гривен и 2 купейных вагона для международных пассажирских перевозок за 64 559,4 тыс. гривен.

По второму тендеру УЗ купит шесть пассажирских дизель-поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе за 1 061,82 млн гривен.

Поставщиком выступит Крюковский вагоностроительный завод.

Срок поставки поездов – до 25 декабря 2019 года, вагонов - до 1 июля 2019 года.

Напомним, в 2017 году КВСЗ поставил "Укрзализныце" 50 пассажирских вагонов.