10 карьерных самосвалов: почти все производители мира

На деле, спрос на карьерные самосвалы в мире весьма невелик. Этим машины, будучи раз отправленными в карьер, работают там десятилетиями, не требуя замены. В частности потому что ремонт значительно дешевле — карьерные самосвалы собираются обычно вручную очень небольшими партиями.

В прошлом существовали и другие производители, ныне ликвидированные, — в частности, Euclid (1924?1968), Unit Rig (1935?1960), Bucyrus (1880?2011). Некоторые компании не исчезли, а просто свернули производство карьерных грузовиков, например, румынский DAC, австрийский WABCO или немецкий Kress. Раньше малые карьерные самосвалы были в гамме Могилёвского автомобильного завода (МоАЗ), ныне — филиала БелАЗа.

БелАЗ (Жодино, Беларусь). Белорусский автомобильный завод был основан в 1948 году и до сих пор является одним из крупнейших в мире производителей карьерной техники, а также горного, металлургического и прочего оборудования. Сперва в Жодино собирали карьерные самосвалы МАЗ-525, но в 1961 году появилась и первая собственная модель, 27-тонный БелАЗ-540. В гамме целых 13 моделей. БелАЗ является мировым рекордсменом — модель БелАЗ-75710 (2013) грузоподъёмностью 450 тонн — это самый большой в мире грузовик. Собственно, он на снимке.

Liebherr (Биберах-ан-дер-Рис, Германия). Германо-швейцарская компания, основанная в 1949 году Гансом Либхерром. Производит широчайшую гамму продукции — всевозможные строительные и портовые краны, бытовую технику, станки, экскаваторы, оборудования для авиационной и железнодорожной сферы. В линейке карьерных самосвалов на сегодняшний день — 3 модели. На снимке — самый тяжёлый грузовик компании, Liebherr T 284 (2012) грузоподъёмностью 363 тонны.Terex (Вестпорт, США). Одна из крупнейших в мире технологических компаний, производящая практически любое оборудование для дорожно-строительной, горнодобывающей, нефтедобывающей, транспортной, перерабатывающей промышленности и коммунального хозяйства. Основана в 1933 году Джорджем Армингтоном и с тех пор постоянно расширяется, поглощая младших конкурентов. Некогда именно Terex делал самые большие в мире карьерные самосвалы, но сегодня линейка небольшая, состоит всего из 4-х моделей, самая крупная из которых — 100-тонный Terex TR100 (1998), на снимке.Caterpillar (Пеория, США). Ещё один американский гигант, производитель всевозможной спецтехники — тракторов, экскаваторов, дорожно-строительных машин, погрузчиков, лесозаготовительного оборудования и так далее. А также — удивительно — известной марки обуви, но это, скорее, побочный бизнес . Компания основана в 1925 году. Ныне в гамме карьерных грузовиков — 17 самосвалов, самый большой из которых — 363-тонный Caterpillar 797F (2009).Komatsu (Токио, Япония). Крупный японский конгломерат, производящий карьерные самосвалы различных типов (в том числе троллейкары и автономные беспилотники), а также различную дорожно-строительную технику, автопогрузчики, трубоукладчики, горнодобывающее оборудование, прессы и иное индустриальное оборудование, военную технику и так далее. Основана компания в 1921 году. В гамме — 14 карьерных самосвалов, крупнейший из которых — 400-тонный Komatsu 980E-4 (2016), на снимке.Hitachi (Токио, Япония). Мощная японская корпорация, имеющая десятки подразделений и производящая всё — от компьютеров и бытовой техники до дорожно-строительных машин и карьерных самосвалов, от кораблей и поездов до медицинских препаратов. В общем, действительно, всё. Основана в 1910 году, тяжёлую карьерную технику строит с 1951-го. В гамме — 5 карьерных самосвалов, самый большой — 326-тонный Hitachi EH5000AC-3 (2013).Sanyi (Чанша, Китай). Китайская компания, производящая всевозможную дорожно-строительную, карьерную, нефтедобывающую технику, а также ветряные турбины и различные энергетические устройства. Одна из самых молодых на рынке карьерных самосвалов — основана в 1989 году. В гамме — 3 не очень больших карьерных самосвала. Самый крупный — 95-тонный Sanyi SRT95C.XCMG (Сюйчжоу, Китай). Ещё одна свежеобразованная относительно прочих китайская компания, производящая практически любое тяжёлое оборудование (не будем в очередной раз перечислять «дорожно-строительное, горнодобывающее…»). Основана в 1989 году и на сегодняшний день занимает 5-е место по капиталам в своей отрасли. В гамме карьерных самосвалов — 5 моделей, крупнейшая из которых XCMG XDE400 грузоподъёмностью 400 тонн (на снимке). Самое смешное, что его можно заказать не только через официального дилера, но и на… интернет-рынке Alibaba.Beml (Бангалор, Индия). Крупнейшая индийская компания по производству дорожного и так далее оборудования и грузовиков. Основана в 1964 году. В гамме карьерных самосвалов — 6 моделей, крупнейший из которых — 205-тонный Beml BH205E, на снимке. Является первым грузовиком такого типа, полностью разработанным и выпускаемым в Индии.LiuGong (Гуанси, Китай). Китайский производитель кранов, экскаваторов и далее по списку, основанный в 1958 году (то есть не из «новых китайцев»). Пока что не очень развернулся на рынке карьерных самосвалов, всего одна 46-тонная модель LiuGong SGR50.



