2018-04-05
В столице с рельс сошел скоростной трамвай
Вечером, 4 апреля, в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства.
Об этом передает корреспондент
Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога — Михайловская Борщаговка).
Трамвай производства львовского предприятия «Электротранс» сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.
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