В столице с рельс сошел скоростной трамвай

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Вечером, 4 апреля, в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства.

Об этом передает корреспондент Укринформа.

Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога — Михайловская Борщаговка).

Трамвай производства львовского предприятия «Электротранс» сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.


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