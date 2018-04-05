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В столице с рельс сошел скоростной трамвай Вечером, 4 апреля, в Киеве с рельс сошел скоростной трамвай львовского производства. Об этом передает корреспондент Укринформа . Инцидент произошел около половины девятого вечера на маршруте скоростного трамвая № 2 (ст. Кольцевая дорога — Михайловская Борщаговка). Трамвай производства львовского предприятия «Электротранс» сошел с рельс на подъезде к станции Григоровича-Барского в Святошинском районе, вызвав остановку других трамваев на линии.

Хвыля

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