В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом
Никто не пострадал.
В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов, после чего въехал в частный дом. Об этом сообщает 112.Украина, ссылаясь на подконтрольные боевикам СМИ.
Инцидент произошел в Буденновском районе города.
Вагон весом 17 тонн протаранил деревянный забор и стену частного дома в том месте, где внутри находился газовый баллон. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.
Напомним, ранее в Донецке взорвался автомобиль. Мотивом подрыва оказалась неразделенная любовь.
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