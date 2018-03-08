В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов и врезался в жилой дом

Никто не пострадал.

В оккупированном Донецке трамвай сошел с рельсов, после чего въехал в частный дом. Об этом сообщает 112.Украина, ссылаясь на подконтрольные боевикам СМИ .

Фото: 112.ua

Инцидент произошел в Буденновском районе города.

Вагон весом 17 тонн протаранил деревянный забор и стену частного дома в том месте, где внутри находился газовый баллон. По словам очевидцев, в момент столкновения в доме никого не было. Водитель также не пострадал. В результате столкновения у трамвая смята передняя часть и выбито лобовое стекло.

Напомним, ранее в Донецке взорвался автомобиль. Мотивом подрыва оказалась неразделенная любовь.