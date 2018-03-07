Беспилотные машины Uber начинают доставлять грузы

Компания Uber заявила о запуске своего парка беспилотных автомобилей, который будет выполнять заказы из приложения по перевозке грузов Uber Freight.

Поставки уже начались в штате Аризона, где компания также тестирует свои беспилотные такси. В Uber отметили, что пока для перевозки грузов они используют модель транспортного узла, в котором грузовики едут автономно большую часть пути, однако живые водители управляют автомобилем последние несколько миль. Компания тестировала перевозки с ноября, но публично рассказала об этом только сейчас.

Совмещение живого водителя и самоуправляемого автомобиля в Uber объяснили тем, что робот хорошо справляется с поездками на больших шоссе, однако для поездок по городским улицам технологию нужно тестировать дополнительно. Кроме того, такой метод, пусть и в краткосрочной перспективе, не лишит водителей рабочих мест.

Uber не раскрывает сколько грузовиков в настоящее время содержится в их парке, какие типы товаров они перевозят и сколько миль автомобили проехали самостоятельно. Команда передовых технологий Uber, которая занимается технологией самоуправляемого автомобиля, рассказала только о том, что на сегодняшний день все транспортные средства из парка проехали в сумме два миллиона миль. В Uber заявили об амбициях довести процесс до полной автоматизации, когда перевозка груза не будет требовать человеческих усилий.

В 2016 году Uber Technologies перестала тестировать самоуправляемые машины в Сан-Франциско, эксперимент закончился через неделю после запуска. Это случилось после претензий департамента автотранспорта штата Калифорния, который отозвал лицензии у шестнадцати самоуправляемых машин компании, поскольку у них не было нужных лицензий. Автомобильный регулятор потребовал эти разрешения уже через несколько часов после начала испытаний, а главный юрист департамента грозил Uber судом. Формально лицензии у Uber были отозваны из-за нарушений при их оформлении, писала USA Today: в департаменте объяснили, что в документах следовало отмечать, что это опытные экземпляры. В 2018 году компании удалось получить разрешение и продолжить тесты.