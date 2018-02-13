Киевский метрополитен 24 февраля начнет капремонт станции "Святошин"

Работы продлятся восемь месяцев.

Киевский метрополитен 24 февраля начнет капремонт станции "Святошин"
Фото: metro.kiev.ua

Киевский метрополитен 24 февраля начнет капитальный ремонт станции "Святошин" (красная ветка). В связи с этим выход в сторону завода АТЭК и подземный переход не будут работать, сообщается на сайте предприятия.

В часы пик возможно также ограничение входа в работающий вестибюль (выход к железнодорожной станции и вещевого рынка). В связи с этим метрополитен советует по возможности пользоваться соседними станциями.

Ремонт продлится до октября 2018 года.

Станция "Святошин" была построена в 1971 году, с тех пор капитальный ремонт на ней не проводился.

Напомним, что в 2017 году Киевский метрополитен отремонтировал станцию "Левобережная", рядом с которой находилась площадка "Евровидения".


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