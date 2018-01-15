В Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от взорвавшегося танкера

В Восточно-Китайском море потушили огромное пятно нефтепродуктов от взорвавшегося танкера

В Восточно-Китайском море потушили горевшее гигантское пятно нефтепродуктов, образовавшееся в результате крушения иранского нефтяного танкера, столкнувшегося более недели назад с китайским сухогрузом.

Об этом 15 января сообщает Сегодня.

Согласно заявлению представителя министерства транспорта Китая, пламя было полностью потушено к полудню понедельника по местному времени. По его словам, расследование обстоятельств кораблекрушения будет проведено в соответствии с "жесточайшими международными стандартами".

Трагедия произошла 6 января в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море, когда иранский танкер, арендованный корейской компанией Hanwha TOTAL Co и перевозивший конденсат Национальной иранской нефтяной компании (NIOC), столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL. Иранское судно загорелось, 32 члена его команды – граждан Ирана и Бангладеш – объявили пропавшими без вести.

Затем на танкере произошло несколько взрывов, последний из которых привел к его затоплению.

Накануне в Тегеране подтвердили гибель всех членов экипажа иранского нефтяного танкера. Спасателям удалось обнаружить тела трёх человек.

Причина столкновения до сих пор не установлена.

Напомним, 6 января иранский нефтяной танкер Sanchi, шедший под флагом Панамы, столкнулся с китайским грузовым кораблем, который должен был доставить зерно из США в Китай. На борту танкера, который перевозил 136 тысяч тонн нефти из Ирана в Южную Корею, находились 30 иранцев и двое граждан Бангладеш. Китайское судно не получило никаких повреждений, которые могли бы представлять угрозу его безопасности, а экипаж из 21 человека был спасен.

Позже власти Ирана заявили, что все члены экипажа иранского нефтяного танкера, который столкнулся с китайским сухогрузом в Восточно-Китайском море, погибли.




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