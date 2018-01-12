В центре Одессы сгорел трамвай

При эвакуации женщина-пассажир сломала ногу.

Фото: dumskaya.net

В пятницу около 11 часов в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.

Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь. Однако, водителю все же удалось их открыть и люди покинули вагон.

Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу. В настоящее время она находится в больнице.

Фото: dumskaya.net

Напомним, ранее в Одессе сгорело здание, в котором находились кафе, ресторан и магазин.