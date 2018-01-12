В центре Одессы сгорел трамвай
При эвакуации женщина-пассажир сломала ногу.
В пятницу около 11 часов в Одессе на пересечении улиц Старопортофранковской и Торговой произошло возгорание трамвая маршрута №28.
Об этом сообщает "Думская".
Отмечается, что в районе кабины водителя произошло возгорание электрической проводки под обшивкой.
Пассажиры запаниковали и попытались выбить двери, не давая таким образом их открыть вовнутрь. Однако, водителю все же удалось их открыть и люди покинули вагон.
Тем не менее в результате инцидента есть пострадавшие: одна женщина сумела выбить окно и выпрыгнула, сломав при этом ногу. В настоящее время она находится в больнице.
Напомним, ранее в Одессе сгорело здание, в котором находились кафе, ресторан и магазин.
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