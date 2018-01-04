В Ивано-Франковске патрульные задержали пьяного гражданина Германии

Сдержание алкоголя в его крови в 17 раз превышало допустимую норму.

Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

В Ивано-Франковске патрульные задержали и оштрафовали 39-летнего гражданина Германии, который сел за руль пьяным. Специальный аппарат показал, что в крови мужчины было 3,38 промилле алкоголя.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Немца, который находился за рулем автомобиля Audi, остановили на улице Сечевых Стрельцов около двух часов ночи. Патрульные заметили неисправность в автомобиле и хотели сказать об этом водителю.

Фото: facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice

Оказалось, что водитель был нетрезв, и патрульные попросили пройти его тест. Тот показал, что содержание алкоголя в крови в 17 раз превышало допустимую норму.

Водителя задержали, при этом он грязно матерился и отказывался подчиняться патрульным. В итоге на немца составили постановление по ст.126 (вождение без документов) и админпротоколы по ст.130 (вождение в нетрезвом состоянии), ст.173 (мелкое хулиганство), ст.185 (злостное неповиновение) Кодекса об административным правонарушениям.