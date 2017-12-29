В Виннице полицейские поймали пьяным за рулем сотрудника СБУ

В спецслужбе проверяют эту информацию.

Фото: vn.depo.ua

В ночь на пятницу, 29 декабря, в Виннице патрульные остановили водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, нарушавшего правила дорожного движения, у которого заметили явные признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщает местный сайт "Винница.info".

От освидетельствования водитель отказался, поэтому в присутствии двоих свидетелей на него составили два админпротокола - по статье 130 КУоАП (вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) и ч. 1 ст. 126 (отсутствие страхового полиса).

Руководитель общественной организации "Комитет безопасности движения" Владимир Черкасс утверждает, что горе-водителем оказался сотрудник СБУ .

"Догнав автoмoбиль, патрульные пoзнакoмились с oфицерoм СБУ Русланoм Шмиганoвским, который, находясь в состоянии «сильной алкогольной усталости» со служебным удостоверением просил его не беспокоить", - написал он в Фейсбуке.

Пресс-секретарь СБУ в Винницкой области Ирина Алексеева прокомментировала инцидент изданию depo.ua. По ее словам, если факты, которые распространили винницкие активисты, подтвердятся, то фигурант дела понесет ответственность, предусмотренную законом.

"По информации, распространенной в Фейсбуке общественными активистами мы сразу же начали проверку. Позиция руководства Управления принципиальная и мы никоим образом не намерены вмешиваться в работу правоохранительных органов, проверяющих обстоятельства происшествия, и всячески будем способствовать им. Если факты подтвердятся, виновные понесут предусмотренное законодательством наказание. Также мы выражаем благодарность общественным активистам за неравнодушие и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем", - сказала Алексеева.

Напомним, ранее во Львове задержали пьяных волынских полицейских, которые находились в командировке.