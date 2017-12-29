Молдаванин получил 7,5 лет за ДТП с четырьмя погибшими у Каменца-Подольского

Управляя грузовиком, он столкнул микроавтобус с пассажирами в кювет.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области 22 декабря приговорил к 7 с половиной годам лишения свободы гражданина Молдовы. Его признали виновным в ДТП, в котором 12 октября 2016 года погибли четыре человека.

Авария произошла в Каменец-Подольском районе, когда грузовик DAF под управлением молдаванина выехал на встречную полосу и задней частью полуприцепа ударил микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Фото: facebook.com/MNSKHM

В результате ДТП пострадали 17 человек: 4 пассажира микроавтобуса получили несовместимые с жизнью травмы, еще 12 пассажиров этого авто и водитель - телесные повреждения различной степени тяжести.

Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

Решение пока не вступило в силу, так как у обвиняемого есть 30 дней для подачи апелляции.