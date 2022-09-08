Криваве ножове побоїще в Канаді – підозрюваний мертвий

Останній підозрюваний у страшній різанині, в результаті якої загинули 10 і було поранено 18 людей у резервації племені кри на заході Канади, загинув у процесі затримання, повідомляє AP NEWS .

За словами однієї з офіційних осіб, 32-річний Майлз Сандерсон помер від самопошкоджень у середу після того, як поліція змусила викрадений автомобіль, яким він їхав, з'їхати з шосе в Саскачевані. Інші офіційні особи відмовилися обговорювати обставини його смерті.

"Я не можу говорити про конкретну причину смерті. Це стане відомо в результаті розтину, яке буде проведено", - сказала на прес-конференції в середу ввечері Ронда Блекмор, командувач Королівської канадської кінної поліції в Саскачевані.

Інший підозрюваний, 30-річний брат Сандерсона, Демієн Сандерсон, був знайдений мертвим у понеділок неподалік місця кривавих ножових нападів у резервації Джеймс Сміт Крі Ферст Нейшн на початку неділі. Обидва чоловіки були мешканцями резервації корінного населення.

Блекмор сказала, що Майлса Сандерсона загнали в кут, коли поліцейські підрозділи відреагували на повідомлення про викрадений автомобіль, за кермом якого знаходився озброєний ножем чоловік. За її словами, поліцейські змусили автомобіль Сандерсона з'їхати з дороги до канави. Він був затриманий, а в машині знайшли ножа, сказала вона.

За словами Блекмор, під час затримання у Сандерсона почалися проблеми зі здоров'ям. За її словами, до прибуття швидкої допомоги йому було зроблено штучну реанімацію, після чого його було доставлено до лікарні, де лікарі констатували смерть.

"В той момент було вжито всіх заходів щодо порятунку життя, на які ми були здатні", - сказала Блекмор, а також констатувала, що, оскільки обидва підозрювані мертві, "ми, можливо, ніколи не зрозуміємо мотивів цього злочину".

Члени групи реагування на серйозні інциденти Саскачевана виїхали на місце арешту та проведуть перевірку смерті Сандерсона та дій поліції.

Федеральний міністр громадської безпеки Марко Мендічино також підкреслив, що подію буде розслідувано.

"У вас є питання. У нас є питання", - сказав він журналістам під час виїзного засідання кабінету міністрів у Ванкувері, додавши: "Буде два рівні на яких розслідуватимуть обставини смерті Майлза Сандерсона".

У судових документах йдеться, що Сандерсон напав на своїх родичів Ерла Бернса та Джойс Бернс у 2015 році, кілька разів ударивши Ерла Бернса ножем та поранивши Джойс Бернс. Пізніше він визнав себе винним у нападі та загрозі життю Ерла Бернса.

Згідно з судовими документами, багато злочинів Сандерсона були скоєні в стані алкогольного сп'яніння. Якось він сказав співробітникам служби умовно-дострокового звільнення, що вживання наркотиків вивело його з себе. Документи показують, що він неодноразово порушував ухвали суду, які забороняють йому пити або вживати наркотики.