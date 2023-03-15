2023-03-15
Еверест зберігає мікробів, яких викашлюють альпіністи
І, швидше за все, вони можуть вижити навіть у льодовиках гори, інформує
Туристи залишають на Евересті мікробів© Facebook/Yuichiro MIURA Everest 2013
Вчені заявили про те, що альпіністи, які щороку розбивають табір і йдуть підкорювати Еверест, приносять з собою мікробів, які потім залишаються на найвищій горі у світі. І вони можуть опускатися в лунки для того, щоб вижити в місцевих суворих умовах, повідомляє
Дослідникам вдалося культивувати бактерії та гриби, виділені з гірських відкладень. Здебільшого вони перебувають у сплячому стані, але, швидше за все, були принесені сюди з більш сприятливих регіонів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua