Еверест зберігає мікробів, яких викашлюють альпіністи

Вчені заявили про те, що альпіністи, які щороку розбивають табір і йдуть підкорювати Еверест, приносять з собою мікробів, які потім залишаються на найвищій горі у світі. І вони можуть опускатися в лунки для того, щоб вижити в місцевих суворих умовах, повідомляє Science Alert.

Дослідникам вдалося культивувати бактерії та гриби, виділені з гірських відкладень. Здебільшого вони перебувають у сплячому стані, але, швидше за все, були принесені сюди з більш сприятливих регіонів.