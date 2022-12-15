На російському «Союзі» на МКС стався витік охолоджувальної рідини

Космонавтам довелося скасувати «космічну прогулянку».

На російському «Союзі» на МКС стався витік охолоджувальної рідини
На "Союзі" зафіксували витік охолоджувальної рідини
© NASA

На одному з російських космічних кораблів «Союз», пристикованих до Міжнародної космічної станції, був зафіксований суттєвий витік охолоджуючої рідини. Через це космонавтам довелося скасувати вихід у відкритий космос, оскільки диспетчери на Землі працювали над усуненням проблеми, повідомляє Space.com.

Витік зареєстрували 14 грудня приблизно за півтори години до того, як російські космонавти Сергій Прокоп'єв та Дмитро Петелін мали вийти в космос. «Космічна прогулянка» мала тривати шість годин і 40 хвилин, але її скасували, коли космонавти вже одягли скафандри і розпочали процес розгерметизації шлюзу.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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