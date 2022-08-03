15-річний школяр зі Львова розробив надпотужний павербанк для ЗСУ, здатний заряджати мобільні телефони, дрони, рації та інші пристрої. Про це повідомила спілка «Освіторія».

Хлопця звати Захар Щурко. Він разом із братом заощаджували гроші на ноутбук та велосипед, але вирішили використати їх по-іншому – розробити потужний пристрій живлення, який стане у пригоді українським військовим на фронті.

«Ми вирішили, що без ноута й велосипеда прожити зможемо, а такий пристрій, можливо, зараз може врятувати комусь життя й наблизити перемогу», – пояснює підліток.