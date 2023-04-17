Чорнобильську зону аномально затоплює повінь: які наслідки можливі

Фахівці показали фото затоплених лугів і лісів навколо ЧАЕС.

Цьогоріч річки Чорнобильській зоні аномально вийшли із берегів.Про те, які це може мати наслідки, розповіли в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Чорнобильську зону аномально затоплює повінь: які наслідки можливі
© Соцмережі

Як випливає з повідомлення, паводок в Чорнобильській зоні наразі не несе жодної загрози.

"Повені, великі розливи води, затоплені луги й поля - ці явища люди часто сприймають через призму матеріальних збитків як шкоду", - йдеться у повідомленні, інформує ZN.ua.

Проте для природи рясні весняні води - велике благо. Особливо на фоні останніх маловодних і сухих років, наголошують в заповіднику.

Зазначається, що для Полісся тала та дощова вода важлива ще й тому, що наповнює численні місцеві болота й болітця - це джерело й основа існування багатьох біоценозів.

Фахівці наукового відділу Чорнобильського заповідника показали фото затоплених лугів і лісів.

Нагадаємо, пік паводків у Києві ще не настав і очікується 22 квітня. Цьогорічна повінь вища на 0,5-1 метр у порівнянні з минулими роками.


Лія Ільченко, ZN.ua





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