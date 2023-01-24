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2023-01-24
Від крижаного щита Антарктиди відколовся айсберг розміром з Лондон
Це вже друге подібне відокремлення за останні два роки, інформує
Від крижаного щита відколовся айсберг розміром з Лондон© British Antarctic Survey
Гігантський айсберг, розміри якого можна порівняти з Лондоном, відколовся від анарктичного крижаного щита. І це вже друге подібне відділення, яке відбулося за останні два роки, повідомляє
Британська антарктична служба зазначає, що формування айсбергу стало наслідком природного процесу і не пов'язане зі змінами клімату. Площа льоду, що відокремилася, льоду оцінюється в 1550 квадратних кілометрів.
Фаїна Вауліна, ZN.ua