Від крижаного щита Антарктиди відколовся айсберг розміром з Лондон

Це вже друге подібне відокремлення за останні два роки, інформує ZN.ua.

Від крижаного щита Антарктиди відколовся айсберг розміром з Лондон
Від крижаного щита відколовся айсберг розміром з Лондон
© British Antarctic Survey

Гігантський айсберг, розміри якого можна порівняти з Лондоном, відколовся від анарктичного крижаного щита. І це вже друге подібне відділення, яке відбулося за останні два роки, повідомляє Science Alert.

Британська антарктична служба зазначає, що формування айсбергу стало наслідком природного процесу і не пов'язане зі змінами клімату. Площа льоду, що відокремилася, льоду оцінюється в 1550 квадратних кілометрів.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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