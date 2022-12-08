Південна Корея передала 100 пікапів Ssang Yong Musso для ЗСУ

В Україну доставили 100 нових пікапів Ssang Yong Musso, які передав нашій країні як благодійну допомогу уряд Південної Кореї. Їх отримають Збройні сили України.

Південна Корея передала 100 пікапів Ssang Yong Musso для ЗСУ

До 2005 року SsangYong Musso був середньорозмірним рамним позашляховиком. Але потім (з 2018 року) його переробили на пікап. Оскільки SsangYong мав спільні технології з Mercedes-Benz, Musso у деяких країнах продавався під брендом Mercedes-Benz.

Довжина пікапа Musso складає 5095 мм, ширина – 1864 мм, висота 1870 мм, а колісна база – 3100 мм. Габарити вантажної платформи – 1300 на 1570 мм, висота бортів складає 570 мм.

У лінійку двигунів входять бензинові та дизельні силові агрегати потужністю від 79 до 149 к.с. Коробка передач – механічна чи автоматична. Привід – передній чи повний. Які саме версії Musso передали Україні – не повідомляється.

Південна Корея передала 100 пікапів Ssang Yong Musso для ЗСУ

Нагадаємо, з 2010 року південнокорейська компанія SsangYong належить індійському холдингу Mahindra Group. Але у 2020 році вона подала до суду заяву про банкрутство. У 2022 році судом було обрано консорціум на придбання цього автовиробника.

Раніше стало відомо, що благодійний фонд "Повернися живим" купив для ЗСУ 104 нові пікапи.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
В Україні почалися продажі Opel Astra нового поколінняВ Україні почалися продажі Opel Astra нового покоління
У листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордонуУ листопаді українці зареєстрували майже 15 тисяч вживаних авто, ввезених з-за кордону
Дизайнери показали нову Skoda OctaviaДизайнери показали нову Skoda Octavia
П'яний чиновник мерії побив поліцейського, подробиці: "Зупинив автомобіль та..."П'яний чиновник мерії побив поліцейського, подробиці: "Зупинив автомобіль та..."
Kia вдруге відкликала Sportage 2023: названа причинаKia вдруге відкликала Sportage 2023: названа причина
Блок рекламы


Похожие новости
Для ЗСУ купили велику партію нових пікапівДля ЗСУ купили велику партію нових пікапів
Для ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделіДля ЗСУ купили 55 пікапів Toyota: характеристики моделі
Для ЗСУ купили 100 нових пікапівДля ЗСУ купили 100 нових пікапів
Полиция передала в суд резонансное дело против 16-летнего водителя Infiniti из Харькова
Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей
Великобритания передала Украине исследовательский ледокол "Джеймс Кларк Росс"
Южная Корея разработает полностью автономные машины к 2027 году
Южнокорейский автопроизводитель SsangYong Motor начал процедуру банкротства
SsangYong возвращается в Украину
Рада передала киевским больницам 25 автомобилей
Последние новости
Подгружаем последние новости