Південна Корея передала 100 пікапів Ssang Yong Musso для ЗСУ

В Україну доставили 100 нових пікапів Ssang Yong Musso, які передав нашій країні як благодійну допомогу уряд Південної Кореї. Їх отримають Збройні сили України.

До 2005 року SsangYong Musso був середньорозмірним рамним позашляховиком. Але потім (з 2018 року) його переробили на пікап. Оскільки SsangYong мав спільні технології з Mercedes-Benz, Musso у деяких країнах продавався під брендом Mercedes-Benz.

Довжина пікапа Musso складає 5095 мм, ширина – 1864 мм, висота 1870 мм, а колісна база – 3100 мм. Габарити вантажної платформи – 1300 на 1570 мм, висота бортів складає 570 мм.

У лінійку двигунів входять бензинові та дизельні силові агрегати потужністю від 79 до 149 к.с. Коробка передач – механічна чи автоматична. Привід – передній чи повний. Які саме версії Musso передали Україні – не повідомляється.

Нагадаємо, з 2010 року південнокорейська компанія SsangYong належить індійському холдингу Mahindra Group. Але у 2020 році вона подала до суду заяву про банкрутство. У 2022 році судом було обрано консорціум на придбання цього автовиробника.

Раніше стало відомо, що благодійний фонд "Повернися живим" купив для ЗСУ 104 нові пікапи.