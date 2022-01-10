В Австралии прошел суд над Джоковичем

Новак выиграл апелляцию.

В Австралии прошел суд над Джоковичем
Фото: EPAUPG

Сегодня в Мельбурне состоялось заседание суда, на котором была рассмотрена апелляция первой ракетки мира Новака Джоковича по делу об аннулировании его визы.

Судья Энтони Келли постановил, что иммиграционная служба должна немедленно освободить Джоковича, сообщает theage.com.au. Также трибунал упразднил аннуляцию его визы.

Однако правительство Австралии все еще "может использовать личное право", чтобы снова аннулировать визу Джоковича и запретить ему въезд в страну на три года.

Так что проблема Джоковича по-прежнему не решена.

Напомним, власти Австралии аннулировали визу первой ракетке мира и отказали ему во въезде в страну.

Причиной отказа явилась неразбериха с оформлением визы. Команда сербского теннисиста неправильно оформила документы.

Ранее Джоковичу было предоставлено медицинское исключение, освобождающее спортсмена от вакцинации от коронавируса. Однако член команды теннисиста оформил заявку на категорию визы, не дающую освобождения от вакцинации. В результате Джокович не смог пройти паспортный контроль.

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