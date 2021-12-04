Оргкомитет Олимпиады-2020 подвел предварительные финансовые итоги мероприятия

Расходы на Олимпиаду в Токио оказались на $1,3 млрд ниже.

Общие расходы на проведение Олимпиады и Паралимпиады в Токио оказались на 150 млрд иен (1,3 млрд долл.) ниже, чем ожидалось, сообщает The Yomiuri Shimbun.

Как отмечается, это явилось следствием сокращения расходов на персонал, поскольку соревнования проводились без зрителей. Кроме того, сократили расходы на меры против жары - также из-за отсутствия болельщиков.

По словам официальных лиц Токийского оргкомитета Игр, экономия превысила утраченную выручку от продажи билетов.

Предварительно было реализовано 10 млн билетов на сумму 90 млрд иен (795 млн долл.). Эти деньги пришлось вернуть зрителям, поскольку в марте стало известно, что иностранным посетителям было запрещено въезд в Японию из-за пандемии и перед Олимпиадой было принято решение запретить зрителям посещать большинство мест.

Общее количество зрителей составляло всего около 60 тысяч человек, включая школьников, которым разрешалось посещать некоторые мероприятия по специальной программе.

Оргкомитет, столичное правительство и правительство страны в настоящее время рассчитывают общую стоимость проведения мероприятия.

Однако уже ясно, что бюджет Олимпиады в Токио из-за пандемии увеличился. Первоначально он составлял 1,35 триллиона иен (11,9 млрд долл.). Однако из-за отсрочки соревнований и принятых мер против коронавируса был увеличен до 1,64 триллиона иен (14,4 млрд долл.).

Напомним, Олимпиада в Токио прошла с 23 июля по 8 августа.