На Олимпиаде-2020 зафиксирован третий случай применения допинга

Грузинский толкатель ядра попался на допинге.

На Олимпиаде-2020 зафиксирован третий случай применения допинга
Бенік Абрамян
Фото: life.ru

Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от участия в Олимпийских играх-2020 из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.

В допинг-пробе 36-летнего 115-килограммового атлета, которую он сдал 31 июля, были обнаружены дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен.

Абрамян должен был сегодня выступать на Играх.

Отмечается, что Абрамян временно отстранен и имеет право потребовать раскрытия пробы Б.

Это третий случай допинга на Олимпиаде в Токио.

Первым случаем отстранения от ОИ-2020 из-за допинга было отстранение украинской триатлонистки Юлии Елистратовой, которая 5 июня сдала положительный результат на эритропоэтин.

Затем была дисквалифицирована нигерийская легкоатлетка Блессинг Окагбаре, которая вышла в полуфинал соревнований на дистанции 100 м, выиграв свой квалификационный забег. Но накануне полуфинала Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил, что в пробе Окагбаре от 19 июля был обнаружен гормон роста.

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