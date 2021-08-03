На Олимпиаде-2020 зафиксирован третий случай применения допинга
Грузинский толкатель ядра попался на допинге.
Грузинский толкатель ядра Беник Абрамян отстранен от участия в Олимпийских играх-2020 из-за нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования.
В допинг-пробе 36-летнего 115-килограммового атлета, которую он сдал 31 июля, были обнаружены дегидрохлорметил-тестостерон, метандиенон и тамоксифен.
Абрамян должен был сегодня выступать на Играх.
Отмечается, что Абрамян временно отстранен и имеет право потребовать раскрытия пробы Б.
Это третий случай допинга на Олимпиаде в Токио.
Первым случаем отстранения от ОИ-2020 из-за допинга было отстранение украинской триатлонистки Юлии Елистратовой, которая 5 июня сдала положительный результат на эритропоэтин.
Затем была дисквалифицирована нигерийская легкоатлетка Блессинг Окагбаре, которая вышла в полуфинал соревнований на дистанции 100 м, выиграв свой квалификационный забег. Но накануне полуфинала Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) сообщил, что в пробе Окагбаре от 19 июля был обнаружен гормон роста.